Почему осень — лучшее время года для поездок?

Турагент рассказала, почему необходимо путешествовать осенью

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Татьяна Сапронова поделилась советом о том, какое время года лучше всего подходит для отпуска. Об этом сообщает NEWS. ru.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

По мнению турагента, осень является оптимальным временем для планирования путешествий, так как в этот сезон представлено больше вариантов для отдыха. Сапронова выделила, что в осенний период в Турции устанавливается более комфортная погода, а Египет и ОАЭ входят в свой "бархатный сезон". Осенью также можно насладиться отпуском на Кубе и в Марокко.

Также эксперт отметила важность раннего бронирования отелей, поскольку цены на туры часто увеличиваются ближе к дате вылета. Это обеспечивает комфортный перелет, удачные подборы рейсов и большой выбор гостиниц.

Еще одним плюсом осеннего отдыха на курортах является менее многолюдные пляжи, а также отсутствие необходимости адаптироваться к климату в данное время года.