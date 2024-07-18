Почему осень — лучшее время года для поездок?

Татьяна Сапронова поделилась советом о том, какое время года лучше всего подходит для отпуска. Об этом сообщает NEWS. ru.
По мнению турагента, осень является оптимальным временем для планирования путешествий, так как в этот сезон представлено больше вариантов для отдыха. Сапронова выделила, что в осенний период в Турции устанавливается более комфортная погода, а Египет и ОАЭ входят в свой "бархатный сезон". Осенью также можно насладиться отпуском на Кубе и в Марокко.
Также эксперт отметила важность раннего бронирования отелей, поскольку цены на туры часто увеличиваются ближе к дате вылета. Это обеспечивает комфортный перелет, удачные подборы рейсов и большой выбор гостиниц.
Еще одним плюсом осеннего отдыха на курортах является менее многолюдные пляжи, а также отсутствие необходимости адаптироваться к климату в данное время года.
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