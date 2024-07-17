Как сделать багаж заметным и безопасным: рекомендации от эксперта по путешествиям

Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед путешествием на самолёте полезно знать некоторые нюансы. Эксперт по путешествиям Рокки Трифари в интервью с HuffPost рекомендует маркировать багаж яркими ремешками или наклейками, чтобы предотвратить случайное взятие вашей сумки другим пассажиром и упростить её поиск на багажной ленте.

Фото: openverse by jepoirrier, CC BY-SA 2.0

Также специалисты настоятельно советуют удалять все штрихкоды с прошлых поездок, а вот маршрутный лист и контактная информация, вложенные в специальную пластиковую бирку, помогут быстрее с вами связаться в случае непредвиденных ситуаций.

Чтобы ваш чемодан выделялся на багажной ленте, специалисты рекомендуют проявить креативность. Самое современное и надёжное решение на сегодняшний день — Bluetooth-трекеры. Элад Шаффер, специалист по страхованию путешественников, поясняет: "Они не слишком дорогие и легко помещаются в сумку. Некоторые модели позволяют указать имя пользователя в приложении". Таким образом, вы сможете отслеживать местоположение вашего багажа и убедиться, что он благополучно загружен на борт.