Как сделать багаж заметным и безопасным: рекомендации от эксперта по путешествиям

Перед путешествием на самолёте полезно знать некоторые нюансы. Эксперт по путешествиям Рокки Трифари в интервью с HuffPost рекомендует маркировать багаж яркими ремешками или наклейками, чтобы предотвратить случайное взятие вашей сумки другим пассажиром и упростить её поиск на багажной ленте.
Также специалисты настоятельно советуют удалять все штрихкоды с прошлых поездок, а вот маршрутный лист и контактная информация, вложенные в специальную пластиковую бирку, помогут быстрее с вами связаться в случае непредвиденных ситуаций.
Чтобы ваш чемодан выделялся на багажной ленте, специалисты рекомендуют проявить креативность. Самое современное и надёжное решение на сегодняшний день — Bluetooth-трекеры. Элад Шаффер, специалист по страхованию путешественников, поясняет: "Они не слишком дорогие и легко помещаются в сумку. Некоторые модели позволяют указать имя пользователя в приложении". Таким образом, вы сможете отслеживать местоположение вашего багажа и убедиться, что он благополучно загружен на борт.
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