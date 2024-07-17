Купольный глэмпинг на берегу Анивского залива принимает гостей

Сахалинец построил один из первых купольных глэмпингов в регионе

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Сахалина, участвующий в программе "Дальневосточный гектар", создал глэмпинг на берегу Анивского залива на земле, полученной им в рамках этой программы. Об этом сообщает "МК на Сахалине".

Фото: mk-sakhalin by пресс-служба правительства Сахалинской области is licensed under Free More info

Предприниматель Евгений Чекичев построил один из первых купольных глэмпингов в регионе в рамках регионального туристического проекта "ПатиСон Парк". Теперь местные жители и гости острова могут отдохнуть в уютных купольных домах с видом на море. По информации правительства региона, эта база уже пользуется популярностью среди семей.

Предприятие находится в процессе развития. Евгений Чекичев построил несколько геодезических домов и купольный ресторан. В сферических номерах есть спальная зона, кондиционер, отопление, собственный санузел и душ. Также имеется терраса с шезлонгами.

В дальнейшем бизнесмен добавил несколько купольных строений эконом-класса. В своем комментарии он отметил, что главная цель проекта — развитие внутреннего туризма в регионе и создание инфраструктуры для отдыха местных жителей.