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На Бали туристам посоветовали выбирать для поездок на скутерах подобающую одежду

Туристам на Бали рекомендовано отказаться от неприличной одежды

1:03
Туризм

Глава департамента туризма острова Бали Тжок Багус Пемаюн выразил надежду, что туристы индонезийского острова воздержатся от поездок на скутерах в бикини и бюстгальтере, пишет РИА Новости.

Туристам на Бали рекомендовано отказаться от неприличной одежды
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info

По мнению Пемаюна, большинство нарушений со стороны туристов на Бали связаны с дорожным движением. К примеру, это может быть отсутствие шлемов у водителей мотоциклов и скутеров, а также неподходящая для данного места одежда.

Он отметил, что иногда туристы, передвигающиеся на мотоциклах, надевают неприличную одежду, такое поведение может вызывать нежелательное внимание и отвлекать других участников дорожного движения.

Чиновник порекомендовал туристам на скутерах или мотоциклах по возможности выбирать брюки. Пемаюн пояснил, что шорты, если имеют достаточную длину, тоже не отвлекают других участников движения. Он убедительно попросил использовать соответствующую одежду во избежание возможных инцидентов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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