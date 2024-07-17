Профессор МГУ Елена Темерева предупреждает о массовом нашествии опасных медуз корнеротов в Крыму

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева сообщила о "нашествии" медуз корнеротов в Крыму, которые могут представлять серьёзную опасность для здоровья человека.
"Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже", — отметила биолог.
Она добавила, что контакт с этими медузами может вызвать очень болезненные ожоги, поражающие большие участки кожи. Однако она не смогла точно сказать, могут ли эти ожоги привести к летальному исходу.
Темерева также подчеркнула, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, что усугубит реакцию на контакт с медузой и приведет к аллергическим проявлениям, сообщает RT.
В июле 2021 года в прибрежной зоне Азовского моря было зафиксировано большое скопление медуз, что сделало купание практически невозможным.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.