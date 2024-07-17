Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Россия" возобновляет регулярные прямые рейсы на Кубу
Томские учёные разработали препарат для профилактики метастазов при онкологии
Семёна Слепакова* оставили в реестре иноагентов: суд отклонил апелляцию
В Африке завершены клинические испытания вакцины против ВИЧ
Певица Женя Малахова раскрыла имя новорождённой дочки
Летние напитки для водителей: что можно и что нельзя
Влияние возможного повышения ставки Центробанка на депозитные условия
Сушим грибы и травы правильно и наслаждаемся зимой — советы Анжелики Дюваль
Советы, как использовать желатин для похудения
Профессор МГУ Елена Темерева предупреждает о массовом нашествии опасных медуз корнеротов в Крыму

В Крыму увеличилось количество опасных медуз

0:58
Туризм

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева сообщила о "нашествии" медуз корнеротов в Крыму, которые могут представлять серьёзную опасность для здоровья человека.

В Крыму увеличилось количество опасных медуз
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

"Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже", — отметила биолог.

Она добавила, что контакт с этими медузами может вызвать очень болезненные ожоги, поражающие большие участки кожи. Однако она не смогла точно сказать, могут ли эти ожоги привести к летальному исходу.

Темерева также подчеркнула, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, что усугубит реакцию на контакт с медузой и приведет к аллергическим проявлениям, сообщает RT.

В июле 2021 года в прибрежной зоне Азовского моря было зафиксировано большое скопление медуз, что сделало купание практически невозможным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как обрезать и подкормить розы в июле, чтобы они порадовали пышным цветением

Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.

Правила июльской обрезки и подкормки роз для обильного цветения
Секреты июльского посева укроп
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень
Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России
Стало известно о свадьбе самой красивой внучки Михалкова: 21-летняя Наташа вышла замуж
Генерал Константин Кауфман: как "меняли людей" в царской России Сергей Лебедев Профессии, связанные с публичностью, в наше время стали крайне опасными Анна Яковлева Российская армия теперь умеет уничтожать западные HIMARS на Украине Дмитрий Плотников
Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек
Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Сводка с фронта: началась масштабная Торецкая операция, Киев применил боевые отравляющие вещества
Последние материалы
В Африке завершены клинические испытания вакцины против ВИЧ
Певица Женя Малахова раскрыла имя новорождённой дочки
Летние напитки для водителей: что можно и что нельзя
Влияние возможного повышения ставки Центробанка на депозитные условия
Сушим грибы и травы правильно и наслаждаемся зимой — советы Анжелики Дюваль
Советы, как использовать желатин для похудения
Жирная рыба имеет противовоспалительные свойства и способна облегчить боль при артрит
Врач Новоселова: эфирные масла в перце могут спровоцировать аллергию
Как избавиться от неприятного запаха изо рта у кошки?
The Sun: мозг курильщиков способен стареть намного быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников