Новые горизонты для российских туристов: карты "Мир" теперь действуют в 13 странах, включая Мьянму

Российская платёжная система "Мир" теперь функционирует в 13 странах, кроме России. Карты "Мир" начали принимать в некоторых торговых центрах и ресторанах Мьянмы. Ожидается, что это нововведение положительно скажется на туристическом потоке из России в эту азиатскую страну.
Скоро количество мест, где принимаются российские карты, должно увеличиться, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Мьянме. Внедрение системы "Мир" также планируется в Египте, Иране и на Маврикии.
Система "Мир" продолжает активно развиваться и укреплять свои позиции на международной арене, предоставляя своим пользователям больше возможностей для удобных и безопасных финансовых операций за рубежом.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.