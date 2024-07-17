Новые горизонты для российских туристов: карты "Мир" теперь действуют в 13 странах, включая Мьянму

Карты "Мир" теперь принимаются в торговых центрах и ресторанах Мьянмы

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская платёжная система "Мир" теперь функционирует в 13 странах, кроме России. Карты "Мир" начали принимать в некоторых торговых центрах и ресторанах Мьянмы. Ожидается, что это нововведение положительно скажется на туристическом потоке из России в эту азиатскую страну.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Скоро количество мест, где принимаются российские карты, должно увеличиться, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Мьянме. Внедрение системы "Мир" также планируется в Египте, Иране и на Маврикии.

Система "Мир" продолжает активно развиваться и укреплять свои позиции на международной арене, предоставляя своим пользователям больше возможностей для удобных и безопасных финансовых операций за рубежом.