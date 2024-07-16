Сотрудница аэропорта Екатеринбурга спасла брошенную кошку и теперь ищет ей новый дом

В Екатеринбурге разыскивают новую семью для кошки, оставленной в местном аэропорту. Сотрудница обнаружила её в кустах неподалеку от терминала. Предыдущие владельцы привезли кошку с собой, но в последний момент решили не брать её на борт самолета и передали случайному прохожему, который в итоге просто оставил переноску на улице.
Женщина, обнаружившая кошку, забрала её к себе домой. Лишь спустя три дня, когда животное немного пришло в себя и оправилось от пережитого стресса, ей удалось накормить и погладить его. Об этом сообщает издание SHOT. Куда направились бывшие владельцы кошки, остается неизвестным.
Дочь Артёма и Дарьи Михалковых ведёт непубличный образ жизни. Однако недавно она поделилась с немногочисленными подписчиками снимками со своей свадьбы.