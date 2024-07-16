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Таиландские власти обещают ускорить пограничный контроль до 45 секунд для поддержания безвизового въезда

Таиланд ускорит пограничный контроль для поддержки безвизового въезда

1:13
Туризм

Власти Таиланда планируют внедрить меры, чтобы сократить время прохождения пограничного контроля иностранными гостями в аэропортах по прилету до минимума. Это будет частью усилий по поддержке расширенной программы безвизового въезда, которая начала действовать вчера, 15 июля.

Таиланд ускорит пограничный контроль для поддержки безвизового въезда
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

"Мы постараемся сделать так, чтобы контроль каждого прибывающего пассажира занимал не более 45 секунд", — сообщил замглавы Иммиграционного бюро (IB) королевства, генерал-майор полиции Фантана Нутчанарта, которого цитирует Bangkok Post. Однако конкретные способы достижения этой цели чиновник не уточнил.

Прохождение пограничного контроля в аэропортах Таиланда обычно занимает много времени. Перед тем как поставить штамп о прибытии в паспорт, у пассажира сканируют отпечатки пальцев. Пограничник сверяет информацию с базой данных, проверяет отсутствие нарушений режима пребывания при предыдущих посещениях страны и так далее. Возможно, чтобы ускорить процесс, потребуется его упрощение, но не факт, что это осуществимо, сообщает портал "TourDom.ru".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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