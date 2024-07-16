Таиландские власти обещают ускорить пограничный контроль до 45 секунд для поддержания безвизового въезда

Власти Таиланда планируют внедрить меры, чтобы сократить время прохождения пограничного контроля иностранными гостями в аэропортах по прилету до минимума. Это будет частью усилий по поддержке расширенной программы безвизового въезда, которая начала действовать вчера, 15 июля.
"Мы постараемся сделать так, чтобы контроль каждого прибывающего пассажира занимал не более 45 секунд", — сообщил замглавы Иммиграционного бюро (IB) королевства, генерал-майор полиции Фантана Нутчанарта, которого цитирует Bangkok Post. Однако конкретные способы достижения этой цели чиновник не уточнил.
Прохождение пограничного контроля в аэропортах Таиланда обычно занимает много времени. Перед тем как поставить штамп о прибытии в паспорт, у пассажира сканируют отпечатки пальцев. Пограничник сверяет информацию с базой данных, проверяет отсутствие нарушений режима пребывания при предыдущих посещениях страны и так далее. Возможно, чтобы ускорить процесс, потребуется его упрощение, но не факт, что это осуществимо, сообщает портал "TourDom.ru".
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