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Бюджетный и роскошный отдых в Таиланде: что выбрать и сколько это будет стоить

Турагент рассказала, во сколько обойдётся отдых в Таиланде

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Туризм

В Таиланде сегодня можно отдохнуть как дорого, так и бюджетно, сообщила турагент Ирина Кислова. По её словам, стоимость отдыха в первую очередь зависит от уровня отеля. Пребывание в гостинице высокого класса может стоить от 180 тысяч рублей на двоих за 10 суток. Если выбрать трёхзвёздочный отель, то цена будет примерно на 35 тысяч рублей меньше, сообщает NEWS. ru.

Турагент рассказала, во сколько обойдётся отдых в Таиланде
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

"В июле отдохнуть в Пхукете в отелях высокого уровня могут туристы с бюджетом от 180 тысяч. За эти деньги двое взрослых могут провести 10 дней в пятизвёздочном отеле с завтраками. Если выбирать отель уровня три звезды, то ценник, соответственно, окажется ниже — 10 дней можно провести за 145-155 тысяч рублей," — пояснила Кислова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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