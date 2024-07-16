Бюджетный и роскошный отдых в Таиланде: что выбрать и сколько это будет стоить

Турагент рассказала, во сколько обойдётся отдых в Таиланде

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде сегодня можно отдохнуть как дорого, так и бюджетно, сообщила турагент Ирина Кислова. По её словам, стоимость отдыха в первую очередь зависит от уровня отеля. Пребывание в гостинице высокого класса может стоить от 180 тысяч рублей на двоих за 10 суток. Если выбрать трёхзвёздочный отель, то цена будет примерно на 35 тысяч рублей меньше, сообщает NEWS. ru.

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"В июле отдохнуть в Пхукете в отелях высокого уровня могут туристы с бюджетом от 180 тысяч. За эти деньги двое взрослых могут провести 10 дней в пятизвёздочном отеле с завтраками. Если выбирать отель уровня три звезды, то ценник, соответственно, окажется ниже — 10 дней можно провести за 145-155 тысяч рублей," — пояснила Кислова.