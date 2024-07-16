Как чайное пятно в паспорте обернулось отказом в посадке на рейс: история пассажирки Ryanair

Пассажирка ирландского низкобюджетного авиаперевозчика Ryanair была отказана в посадке из-за незначительного повреждения в ее паспорте. Информацию о происшествии опубликовал британский таблоид The Sun.
Рори Аллен и его подруга Нина Уилкинс планировали полететь из английского аэропорта Ист-Мидлендс в Жирону, Испания. Они успешно прошли регистрацию и проверку безопасности, однако при посадке возникли проблемы из-за небольшого пятна от чая в паспорте Уилкинс.
Аллен сообщил журналистам: "Мы не ожидали, что это может стать проблемой, так как ранее без проблем путешествовали с этим паспортом через другие аэропорты."
По его словам, когда им отказали в посадке, Уилкинс начала плакать и паниковать. Пару отвели в зону выдачи багажа, где они забрали свои чемоданы, после чего их вывели из аэропорта.
Для того чтобы все же отправиться в отпуск, они пришлось купить новые билеты на рейс авиакомпании Jet2 за дополнительные 260 фунтов стерлингов (примерно 29,6 тысяч рублей). Как отмечает издание, Jet2 не обратили внимание на пятно в паспорте Уилкинс.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.