Как чайное пятно в паспорте обернулось отказом в посадке на рейс: история пассажирки Ryanair

Пассажирка отказано в посадке из-за чайного пятна в паспорте

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка ирландского низкобюджетного авиаперевозчика Ryanair была отказана в посадке из-за незначительного повреждения в ее паспорте. Информацию о происшествии опубликовал британский таблоид The Sun.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Рори Аллен и его подруга Нина Уилкинс планировали полететь из английского аэропорта Ист-Мидлендс в Жирону, Испания. Они успешно прошли регистрацию и проверку безопасности, однако при посадке возникли проблемы из-за небольшого пятна от чая в паспорте Уилкинс.

Аллен сообщил журналистам: "Мы не ожидали, что это может стать проблемой, так как ранее без проблем путешествовали с этим паспортом через другие аэропорты."

По его словам, когда им отказали в посадке, Уилкинс начала плакать и паниковать. Пару отвели в зону выдачи багажа, где они забрали свои чемоданы, после чего их вывели из аэропорта.

Для того чтобы все же отправиться в отпуск, они пришлось купить новые билеты на рейс авиакомпании Jet2 за дополнительные 260 фунтов стерлингов (примерно 29,6 тысяч рублей). Как отмечает издание, Jet2 не обратили внимание на пятно в паспорте Уилкинс.