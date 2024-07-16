Нудисты в Сочи под пристальным взглядом властей: новые правила отдыха на пляжах

Власти Сочи усилили контроль за нудистами на неофициальных пляжах в четырех ключевых районах. По информации РИА Новости, со ссылкой на директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Святослава Ершова, власти начали специальные операции по выявлению обнаженных отдыхающих на юге России.
По словам собеседника агентства, на пляжах действуют строгие этические нормы, за соблюдением которых будут следить сотрудники администрации и полиции города. Контроль будет осуществляться не только на официальных пляжах, но и на запрещенных для купания территориях. В случае нарушения правил отдыхающих ждет административная ответственность.
По информации источника, первые рейды уже принесли результаты: было выявлено 11 правонарушений на пляжах курорта. Пятерым отдыхающим были даны разъяснения по поводу правил поведения в общественных местах, а в отношении остальных составлены административные протоколы.
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