Нудисты в Сочи под пристальным взглядом властей: новые правила отдыха на пляжах

Власти Сочи начали рейды за нудистами на пляжах

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Сочи усилили контроль за нудистами на неофициальных пляжах в четырех ключевых районах. По информации РИА Новости, со ссылкой на директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Святослава Ершова, власти начали специальные операции по выявлению обнаженных отдыхающих на юге России.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

По словам собеседника агентства, на пляжах действуют строгие этические нормы, за соблюдением которых будут следить сотрудники администрации и полиции города. Контроль будет осуществляться не только на официальных пляжах, но и на запрещенных для купания территориях. В случае нарушения правил отдыхающих ждет административная ответственность.

По информации источника, первые рейды уже принесли результаты: было выявлено 11 правонарушений на пляжах курорта. Пятерым отдыхающим были даны разъяснения по поводу правил поведения в общественных местах, а в отношении остальных составлены административные протоколы.