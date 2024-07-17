Турист скончался из-за укуса ядовитого паука

В Бразилии погиб турист из-за укуса паука

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курорте Морро-де-Сан-Паулу в Бразилии турист погиб из-за укуса ядовитого паука. Об этом пишет издание Mirror.

Фото: flickr.com by Thomas Shahan, CC BY 2.0

Винниус находился в ресторане вместе с друзьями. Один из его приятелей заметил на плетёном диване кокон и предупредил других. Тем не менее, Винниус всё равно сел на место. В результате паук его укусил. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо. Он лёг в больницу. Однако врачи не смогли его спасти. Через 5 дней Винниус скончался.

Ранее Pravda.Ru писала, что энтомолог оценил опасность пауков средней полосы.