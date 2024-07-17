Россиянам рассказали, за какую сумму можно отдохнуть в Таиланде

Турагент Ирина Кислова рассказала, за какую сумму путешественники могут отдохнуть в Таиланде. Об этом пишет издание NEWS.ru.
По словам Ирины Кисловой, в стране можно провести отпуск как бюджетно, так и достаточно дорого. Стоимость отдыха зависит в первую очередь от количества звёзд отеля.
"В июле отдохнуть в Пхукете в отелях высокого уровня могут туристы с бюджетом от 180 тысяч. За эти деньги двое взрослых могут провести 10 дней в пятизвёздочном отеле с завтраками. Если выбирать отель уровня 3 звезды, то ценник, соответственно, окажется ниже — 10 дней можно провести за 145-155 тысяч рублей", — сообщила турагент.
Ранее Pravda.Ru писала, что в 2023 году Таиланд посетили 1,48 миллиона жителей России.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.