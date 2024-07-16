Utair оштрафована за непредоставление питания пассажирам при 15-часовой задержке рейса

Российская авиакомпания Utair столкнулась со штрафом за отказ предоставить пассажирам обед во время длительной задержки рейса, о чём сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Согласно информации, в марте рейс из Новосибирска в Сургут был задержан в аэропорту Толмачево на 15 часов из-за технических проблем. За это время пассажиры не получили бесплатные услуги, предусмотренные законом: питание, размещение в гостинице и организацию хранения багажа.
Проведённая транспортной прокуратурой проверка привела к административной ответственности авиакомпании, которая была оштрафована на 35 тысяч рублей.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.