Utair оштрафована за непредоставление питания пассажирам при 15-часовой задержке рейса

Utair оштрафована за отказ в предоставлении обеда пассажирам при задержке рейса

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская авиакомпания Utair столкнулась со штрафом за отказ предоставить пассажирам обед во время длительной задержки рейса, о чём сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: flickr.com by eltpics, CC BY-NC 2.0

Согласно информации, в марте рейс из Новосибирска в Сургут был задержан в аэропорту Толмачево на 15 часов из-за технических проблем. За это время пассажиры не получили бесплатные услуги, предусмотренные законом: питание, размещение в гостинице и организацию хранения багажа.

Проведённая транспортной прокуратурой проверка привела к административной ответственности авиакомпании, которая была оштрафована на 35 тысяч рублей.