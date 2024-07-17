Собираемся в поездку: какие медикаменты должны быть в туристической аптечке

Что обязательно нужно включить в аптечку для путешествий?

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправляясь в путешествие, важно позаботиться о своём здоровье и обезопасить себя от возможных неприятностей. Одним из ключевых элементов такой подготовки является формирование личной туристической аптечки. Что же следует в нее включить, чтобы быть готовым к различным ситуациям?

Фото: commons.wikimedia.org by HuBar, CC BY-SA 2.5

Основные медикаменты для туристической аптечки

1. Обезболивающие и жаропонижающие

Это базовые средства, которые пригодятся при головной боли, простуде, травмах и других неприятных симптомах. Рекомендуем взять с собой парацетамол, ибупрофен, аспирин.

2. Средства от желудочно-кишечных расстройств

Отравления, диарея, изжога — подобные проблемы могут возникнуть при смене климата, питания, воды. Возьмите с собой антидиарейные препараты, лекарства от спазмов, изжоги.

3. Антигистаминные средства

Они пригодятся при аллергических реакциях, укусах насекомых, кожных раздражениях. Например, лоратадин, кетотифен или хлоропирамин.

4. Препараты от простуды и ОРВИ

На случай простудных заболеваний пригодятся средства от насморка, кашля, боли в горле. Можно взять сосудосуживающие капли, пастилки, леденцы.

5. Антисептики и перевязочные материалы

Для обработки порезов, ссадин, ожогов пригодятся антисептические растворы, мази, бинты, лейкопластыри, ватные тампоны.

6. Средства от укачивания

Если вас склонны "укачивать" в транспорте, не забудьте взять с собой препараты, помогающие справиться с тошнотой и головокружением.

7. Солнцезащитные средства

От солнечных ожогов защитят солнцезащитные кремы и лосьоны с высоким SPF. Особенно актуально для пляжного отдыха.

8. Прочие необходимые средства

Также в аптечку можно положить термометр, ножницы, пинцет, жгут, иглы, вату, лейкопластыри, глазные капли и так далее.

Перед поездкой проконсультируйтесь с врачом, чтобы он помог подобрать необходимые вам медикаменты с учетом индивидуальных особенностей. Также не лишним будет уточнить у принимающей стороны, какие лекарства можно приобрести на месте.

Собирая туристическую аптечку, нужно учитывать маршрут, длительность поездки и особенности климата. Это поможет сформировать максимально полезный и функциональный набор, который обеспечит вам спокойный и безопасный отдых.