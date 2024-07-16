"Америка вынудила грустить": россиянка побывала в США и описала разочарование от поездки

Марина Ершова, путешественница, вернувшаяся из США, поделилась своим впечатлением о поездке в своем блоге на платформе "Дзен", описав её как "Америка вынудила грустить".
Она отметила, что знаменитая Аллея Славы вызвала у неё культурный шок. Улицы были грязными и переполненными туристами и продавцами. Ершова также удивилась тому, что к известной надписи HOLLYWOOD нельзя доехать на машине, и стоянки под холмами оказались запрещены.
Особым разочарованием для неё стали местные кафе и рестораны. "Заходим в одно — и сразу выходим. Запах бомжей убил аппетит!" — подвела итог своих впечатлений путешественница.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.