"Америка вынудила грустить": россиянка побывала в США и описала разочарование от поездки

Россиянка разочаровалась от поездки в США

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марина Ершова, путешественница, вернувшаяся из США, поделилась своим впечатлением о поездке в своем блоге на платформе "Дзен", описав её как "Америка вынудила грустить".

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

Она отметила, что знаменитая Аллея Славы вызвала у неё культурный шок. Улицы были грязными и переполненными туристами и продавцами. Ершова также удивилась тому, что к известной надписи HOLLYWOOD нельзя доехать на машине, и стоянки под холмами оказались запрещены.

Особым разочарованием для неё стали местные кафе и рестораны. "Заходим в одно — и сразу выходим. Запах бомжей убил аппетит!" — подвела итог своих впечатлений путешественница.