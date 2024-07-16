Эксперт МГУ предупреждает об опасности купания в Крыму

Купание в Крыму стало опасным из-за медуз-корнеротов

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Елена Темерева, профессор биологического факультета МГУ, предупредила жителей России о рисках купания в Крыму из-за большого количества медуз. Она сделала выводы на основе фотографий пляжей, которые стали вирусными в интернете, сообщает RT.

Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Специалист отметила, что на фотографиях изображены медузы-корнероты, способные нанести серьезные ожоги человеку. Темерева пришла к выводу, что в настоящее время купаться в этих местах не безопасно.