Эксперт МГУ предупреждает об опасности купания в Крыму

Елена Темерева, профессор биологического факультета МГУ, предупредила жителей России о рисках купания в Крыму из-за большого количества медуз. Она сделала выводы на основе фотографий пляжей, которые стали вирусными в интернете, сообщает RT.
Специалист отметила, что на фотографиях изображены медузы-корнероты, способные нанести серьезные ожоги человеку. Темерева пришла к выводу, что в настоящее время купаться в этих местах не безопасно.
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