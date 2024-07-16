Россияне заняли второе место среди иностранных туристов в Грузии за полугодие 2024 года

Топ-2 иностранных гостей в Грузии: Россияне лидируют после Турции

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В первом полугодии 2024 года россияне заняли второе место среди всех иностранцев, посетивших Грузию. Об этом сообщает газета "Взгляд".

Фото: flickr.com by Frank Miller, CC BY-SA 2.0

По данным издания, за указанный период в эту страну бывшего СССР прибыли 527,5 тысяч россиян, что на 8,7% меньше, чем годом ранее.

Представители Национальной администрации туризма подтвердили, что по числу посещений россияне заняли второе место после турок (624 тысячи человек). На третьем месте расположились жители Армении (387 тысяч человек).

Общее число иностранных гостей, посетивших Грузию за первое полугодие 2024 года, превысило три миллиона, отмечается в статье.