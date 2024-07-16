Иностранный турист погиб, сорвавшись со скалы на Кавказе

Белорус сорвался в Кабардино-Балкарии

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Кабардино-Балкарии иностранный турист погиб, упав со скалы. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

Фото: www.flickr.com by Yosemite Highlining, CC BY 2.0

15 июля группа из 14 путешественников из Белоруссии совершала восхождение в ущелье Ирик-Чат. По данным источника, они не уведомили МЧС о своем походе по Кавказу.

В примерно 19:20 часов туристы вызвали помощь: мужчина 1990 года рождения упал со скалы и получил серьезные травмы. На место выехали шесть спасателей, однако по прибытии пострадавший уже был без признаков жизни.