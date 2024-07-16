Туда, где нет русофобии: куда улетают в отпуск россияне в 2024 году

Хотя количество туристических направлений в России сократилось, желание отдыхать за рубежом у путешественников сохраняется. В 2024 году российские туристы предпочитают проводить отпуск заграницей, и вот какими впечатлениями о своих путешествиях поделились с корреспондентами "ФедералПресс".
Раньше каждый год Гульмира из Тюмени отдыхала в Анапе или Сочи, однако недавно она решила, что выгоднее отправиться за границу, даже через Екатеринбург. Сравнивая опции, она выбрала Египет и Турцию. В Египте море удивило её прозрачностью и богатством подводного мира, в то время как Турция показалась менее гостеприимной после 2022 года из-за неравного отношения к российским туристам.
Для Юлии из Тюмени особенно яркими были поездки в Турцию и Таиланд в 2024 году. Она поделилась, что контраст между зимой в Тюмени и теплом на южных курортах создает невероятные впечатления. Также Юлия вспоминает свой отдых в Корее, где чувствовала себя героем дорамы, и в Таиланде, где удивило непринужденное отношение к местным традициям.
Таким образом, российские туристы продолжают искать новые впечатления за границей, наслаждаясь разнообразием культур и природы мира.
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