Туда, где нет русофобии: куда улетают в отпуск россияне в 2024 году

Почему россияне выбирают Египет вместо Турции

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотя количество туристических направлений в России сократилось, желание отдыхать за рубежом у путешественников сохраняется. В 2024 году российские туристы предпочитают проводить отпуск заграницей, и вот какими впечатлениями о своих путешествиях поделились с корреспондентами "ФедералПресс".

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Раньше каждый год Гульмира из Тюмени отдыхала в Анапе или Сочи, однако недавно она решила, что выгоднее отправиться за границу, даже через Екатеринбург. Сравнивая опции, она выбрала Египет и Турцию. В Египте море удивило её прозрачностью и богатством подводного мира, в то время как Турция показалась менее гостеприимной после 2022 года из-за неравного отношения к российским туристам.

Для Юлии из Тюмени особенно яркими были поездки в Турцию и Таиланд в 2024 году. Она поделилась, что контраст между зимой в Тюмени и теплом на южных курортах создает невероятные впечатления. Также Юлия вспоминает свой отдых в Корее, где чувствовала себя героем дорамы, и в Таиланде, где удивило непринужденное отношение к местным традициям.

Таким образом, российские туристы продолжают искать новые впечатления за границей, наслаждаясь разнообразием культур и природы мира.