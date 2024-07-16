Как выбрать медицинскую страховку для поездки за границу и почему это важно: советы эксперта

Россиянам объяснили важность медицинской страховки на отдыхе

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Часто люди пытаются сэкономить на медицинской страховке во время заграничных поездок. Однако, столкнувшись с несчастными случаями или отравлениями, они не готовы оплачивать услуги местных врачей. Старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса университета "Синергия" и турагент Мария Клевицкая разъяснила детали медицинского страхования.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, PDM

"Во-первых, выезд за границу без страхового полиса невозможен, но условия страхования могут существенно различаться", — отметила эксперт.

Она пояснила, что большинство страховок, включенных в стоимость тура, не покрывают всех расходов на лечение при серьезных травмах. Такие полисы часто содержат франшизу в среднем от 15 до 30 долларов или евро.

"Это означает, что если вы подвернули ногу или получили ссадину, медицинская помощь будет оказана только после уплаты франшизы. Более того, многие полисы имеют ограничение суммы на человека в день. Если лечение будет стоить дороже, придется доплатить, несмотря на наличие страховки", — пояснила Мария Клевицкая.

Она также упомянула, что одним из решений этих проблем может быть дополнительная страховка от невыезда, но здесь важно внимательно изучить условия. Иногда отказаться от тура можно только в случае госпитализации, сообщает RuNews24. ru.

"Рекомендую не экономить на страховке от невыезда, особенно семьям с детьми и пожилым людям, так как они чаще сталкиваются с отменой поездок или необходимостью медицинской помощи во время отдыха", — посоветовала турагент.

Мария Клевицкая также советует оформлять дополнительную страховку любителям активного отдыха, таким как горнолыжники, хайкеры и дайверы.