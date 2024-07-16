Фитнес-тренер Том Холланд рассказал, как поддерживать форму во время отпуска с помощью пятиминутной тренировки

Фитнес-тренер Том Холланд поделился советами, как поддерживать форму во время отпуска. Об этом сообщает издание Men Today.
Тренер отметил, что пятиминутная тренировка поможет сохранить физическую форму, даже если вы находитесь в отеле. Программа включает прыжки на месте, прыжки в планке и боковые прыжки.
После этого Холланд рекомендует выполнять упражнение "фигурист". Для этого нужно встать, расставив ноги на ширине плеч, прыгнуть на правую ногу, согнув колено. Затем левую ногу следует завести за правую лодыжку, не касаясь пола. Повторить упражнение на другую сторону.
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