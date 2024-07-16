Россиянам интересен отдых на охраняемых природных территориях

Около 86% россиян проявляют интерес к отдыху на особо охраняемых природных территориях, передает ТАСС.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованные на сайте организации.
Из опроса следует, что большинство россиян предпочитают спокойный отдых на заповедных местах, такие как пикники выходного дня, время проведенное у воды, а также короткие прогулки (28% и 20% соответственно).
По результатам исследования, 40% россиян уже посещали особо охраняемые природные территории в роли туристов или отдыхающих, в то время как большинство (58%) таких мест не посещали.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.