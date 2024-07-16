Россиянам интересен отдых на охраняемых природных территориях

Россияне высказались в поддержку туризма в заповедных местах

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 86% россиян проявляют интерес к отдыху на особо охраняемых природных территориях, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованные на сайте организации.

Из опроса следует, что большинство россиян предпочитают спокойный отдых на заповедных местах, такие как пикники выходного дня, время проведенное у воды, а также короткие прогулки (28% и 20% соответственно).

По результатам исследования, 40% россиян уже посещали особо охраняемые природные территории в роли туристов или отдыхающих, в то время как большинство (58%) таких мест не посещали.