Где пережить летнюю жару в России: Карелия, Мурманск, Калининградская область, Алтай и Сахалин

Названы наиболее прохладные туристические направления в России

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наиболее подходящими направлениями в России для спасения от летней жары являются Карелия, Мурманская и Калининградская области, а также Алтай. Об этом рассказала турагент Татьяна Сапронова. По её словам, летом в Карелии температура редко поднимается выше 22 градусов, а ночи здесь прохладные и свежие.

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"Чем заняться в Карелии? Познакомиться с суровой северной природой на Ладожских шхерах, Валаамских островах, Кижах. Побывать в горном парке Рускеала. За купанием отправиться к песчаным берегам Сямозера. Порыбачить на реках Кереть, Суна, Шуя, Онежском или Ладожском озерах", — поделилась турагент.

Сапронова отметила, что Мурманская область идеально подходит для активных экскурсионных туров. Она рекомендует путешествие по Хибинам и посещение атомного ледокола "Ленин". Также стоит съездить в Териберку.

Турагент подчеркнула, что в Калининградской области летом комфортная погода. Здесь можно осмотреть виллы богатых немцев, посетить Кафедральный собор и отправиться на Куршскую косу.

"На Алтае — скалистые горы, горные реки и озера. Летом светит и греет солнце, но палящей и изнуряющей жары нет. Чем заняться? Любителям активного отдыха — подняться на Белуху. Тем, кому важно поправить здоровье, — отправиться в Белокуриху. С детьми можно провести время на берегах Катуни и обязательно проехаться по Чуйскому тракту", — посоветовала эксперт.

Также Сапронова порекомендовала обратить внимание на остров Сахалин, подчеркнув, что лето — идеальное время для его посещения. По её словам, здесь красивые пейзажи — сопки, леса, водопады, а также Охотское и Японское моря, сообщает NEWS. ru.