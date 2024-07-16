Нижний Новгород занял вторую строчку в рейтинге древних славянских городов для отдыха

Нижний Новгород занял второе место в списке самых древних славянских городов для отдыха в июне, по данным экспертов сервиса ТВИЛ. РУ, пишет издание "Живём в Нижнем".
Средняя стоимость ночи в гостинице или отеле в этом городе Приволжья составляет 4642 рубля. Обычно туристы планируют здесь отпуск на три дня.
В рейтинге древних славянских городов первое место заняла Москва, а третье — Минск. Также в экспертном рейтинге представлены Ярославль, Тула, Великий Новгород, Тверь, Владимир, Суздаль и Осташков.
Ранее было отмечено, что Нижний Новгород входит в число городов, ассоциируемых с Россией. 12 июня в столицу Приволжья планировали приехать 4% жителей страны.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.