Туристка в нетрезвом состоянии уронила сотрудника аэропорта на телетрапе

При выходе из самолёта пассажирка в нетрезвом состоянии уронила свою собаку, а затем и работника аэропорта. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на Уральскую транспортную полицию.
Уточняется, что туристка не смогла удержать шпица, когда шла по телетрапу. Сотрудник службы безопасности сделал ей замечание. Пассажирке это не понравилось. Тогда работник аэропорта решил успокоить путешественницу. В результате они упали на пол телетрапа. Туристку забрали в отделение полиции, где на неё составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
Ранее Pravda.Ru писала, что пьяный пассажир устроил скандал на борту самолёта.
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