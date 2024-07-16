Туристка в нетрезвом состоянии уронила сотрудника аэропорта на телетрапе

Пассажирка самолёта в нетрезвом состоянии уронила сотрудника аэропорта

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

При выходе из самолёта пассажирка в нетрезвом состоянии уронила свою собаку, а затем и работника аэропорта. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на Уральскую транспортную полицию.

Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Уточняется, что туристка не смогла удержать шпица, когда шла по телетрапу. Сотрудник службы безопасности сделал ей замечание. Пассажирке это не понравилось. Тогда работник аэропорта решил успокоить путешественницу. В результате они упали на пол телетрапа. Туристку забрали в отделение полиции, где на неё составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Ранее Pravda.Ru писала, что пьяный пассажир устроил скандал на борту самолёта.