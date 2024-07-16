Депутаты ЛДПР выступили с инициативой о введении налогового вычета на оплату путёвок в лагеря

В ЛДПР предложили ввести налоговый вычет на оплату путёвок в детские лагеря

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутаты ЛДПР во главе с председателем Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложили ввести налоговый вычет на оплату путёвок в детские лагеря. Об этом пишет издание Парламентская газета со ссылкой на пресс-службу фракции.

Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Налоговый вычет предлагается ввести на пребывание в лагере с учётом затрат на проезд туда и обратно. Авторы инициативы считают, что стоимость путёвок сейчас является довольно высокой. Компенсация части затрат на их приобретение будет способствовать более активному использованию этого вида детского отдыха и туризма.

"Отправить ребенка в летний лагерь для многих семей обходится дорого. К примеру, 7 дней отдыха в Анапе стоят от 150 тысяч рублей, в Карелии — от 80, в Тверской области — от 30, а в Новосибирске — от 40 тысяч рублей", — отметил Леонид Слуцкий.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Уфе открылись 12 загородных лагерей для детей.