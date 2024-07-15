Павел Дуров в восторге от природы Казахстана: что поразило основателя Telegram

Павел Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Павел Дуров, основатель Telegram, посетил Казахстан и поделился своими впечатлениями в Telegram-канале Du Rove's Channel.

Фото: https://t.me/durov is licensed under public domain

Он отметил, что посетил Алматы, Нур-Султан (бывш. Астана), национальный парк Бурабай и Чарынский каньон. По словам Дурова, природная красота Центральной Азии впечатляет, а амбиции этой страны не знают границ. Он отметил привлекательность Казахстана для международных компаний и технологических стартапов, а также улучшение образовательных и научных позиций, включая поддержку инновационных школ и университетов.

Дуров также добавил, что в Казахстане количество пользователей Telegram достигло 12,5 миллионов местных жителей в месяц, что на 25 процентов больше, чем в 2023 году.