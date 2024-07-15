Авиабилеты на российские курорты подорожали на 20-40%: анализ цен лето 2024

Цены на авиабилеты в Сочи выросли на 40%

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2024 года цены на билеты на российские курорты выросли на 20-40 процентов по сравнению с прошлым годом, как сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), ссылаясь на данные консолидатора "Мой агент".

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

По информации консолидатора, с начала февраля по конец июня 2024 года продажи авиабилетов туда и обратно на популярные направления выросли почти на 13 процентов. Самыми востребованными направлениями оказались рейсы в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара, Уфы и Чебоксар. Средняя стоимость билетов на эти маршруты увеличилась на 20-40 процентов. Например, цены на рейсы туда-обратно из Сыктывкара в Сочи выросли на 21 процент, из Чебоксар на 22 процента, из Тюмени на 23 процента, из Перми на 27 процентов.

В сравнении с прошлым годом билеты из Нижнекамска в Сочи подорожали на 30 процентов, из Уфы на 33 процента, из Санкт-Петербурга на 38 процентов. Особенно значительный рост цен отмечен на рейсах из Казани — 53 процента (от 13 270 рублей в 2023 году до 20 360 рублей в 2024 году).