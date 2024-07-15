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Северная Осетия ожидает рекордный туристический поток к концу лета

Северная Осетия готовится принять миллион туристов к началу осени

Туризм

К концу лета поток туристов в Северную Осетию достигнет миллиона человек. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что россияне активно направляются в этот регион на Кавказе.

Северная Осетия готовится принять миллион туристов к началу осени
Фото: commons.wikimedia.org by Ljuba brank, CC BY-SA 4.0

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что за первые пять месяцев 2024 года Северную Осетию посетили 763 тысячи человек. Ожидается, что к началу осени это число увеличится до миллиона. По данным сотовых операторов, такое же количество туристов посетило регион за весь прошлый год.

Меняйло также отметил, что в настоящее время ведется реконструкция старого здания аэропорта в Беслане, а новый терминал, открытый в 2022 году, уже функционирует.

Кроме того, в регионе планируется расширение гостиничного фонда. Меняйло подчеркнул, что в мае 90 процентов объектов размещения в Северной Осетии были забронированы в связи с увеличением туристического потока.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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