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Разведение мостов в Северной столице: 3 причины, благодаря которым эта традиция сохраняется

Почему в Санкт-Петербурге обязательно нужно разводить мосты

2:36
Туризм

Разведение мостов — ежегодная традиция в Санкт-Петербурге, которая восходит к истории становления города. Это завораживающее зрелище привлекает сотни тысяч туристов, но при этом служит важной транспортной функции для жителей города. Почему разводят мосты в Северной столице России?

Исторические предпосылки

Санкт-Петербург был основан Петром I в начале XVIII века на берегах Невы. Изначально это была болотистая местность, которую необходимо было осваивать. Поэтому первые мосты через реку были разводными — это позволяло пропускать морские суда.

Со временем разведение мостов стало неотъемлемой частью инфраструктуры Петербурга. В городе построили множество разводных переправ, ставших визитной карточкой Северной столицы. Сегодня их насчитывается 22 штуки, самыми известными из которых являются Дворцовый, Троицкий, Биржевой и другие мосты.

Транспортная необходимость

Основная цель разведения мостов в Санкт-Петербурге — обеспечение беспрепятственного прохода морских судов по реке Неве. Это важно для коммерческих грузоперевозок, а также для прохода военных кораблей.

Ведь Невская губа, где расположен Санкт-Петербург, является частью Балтийского моря. Поэтому город связан с морскими торговыми путями, и для сохранения этой связи необходимо обеспечить проход крупногабаритных судов.

Кроме того, разведение мостов позволяет регулировать движение автомобильного и пешеходного транспорта через реку. В период, когда мосты разведены, наземные переправы временно перекрываются, что необходимо для обеспечения безопасности.

Туристическая привлекательность

Помимо практической функции, разведение мостов в Санкт-Петербурге стало ещё и популярным туристическим зрелищем. Тысячи гостей города каждую белую ночь собираются полюбоваться на этот впечатляющий процесс.

Ночная подсветка мостов, легкий ветерок и отражение в воде создают особую атмосферу. Многие туристы называют разведение мостов одним из самых ярких и запоминающихся моментов своей поездки в Северную столицу.

Поэтому в теплый сезон, когда река доступна для судоходства, разведение мостов в Петербурге происходит на регулярной основе. Это стало важной частью культурной и туристической жизни города, привлекающей множество гостей со всего мира.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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