Где провести осенний отпуск: популярные туристические направления по мнению экспертов

Туроператоры назвали лучшие направления для осеннего пляжного отдыха

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы предпочитают планировать пляжный отдых на осень, когда снижаются турпотоки и спадает летняя жара. Туроператоры рассказали какие осенние направления особенно популярны среди их клиентов в 2024 году.

Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

По данным компании Aneх, самым востребованным направлением осени является Турция. В это время на курортах становится меньше туристов, а стоимость проживания снижается благодаря специальным предложениям отелей. Также осенью популярны Таиланд, где начинается высокий сезон, и Египет, где летняя жара спадает, а температура остается идеальной для купания. Туроператор отмечает, что стартовые цены в Египте ниже, чем на остальных направлениях. С октября начинается высокий сезон в ОАЭ, популярность которых растет с каждым годом. В России одним из самых востребованных мест отдыха остается побережье Черного моря. Также популярны различные экскурсионные туры.

Компания PAC Group, помимо ОАЭ, рекомендует для осеннего отдыха Мальдивы, Китай, Индонезию, Шри-Ланку, Таиланд, Малайзию и Сингапур, а также страны ближнего зарубежья. Кроме того, туроператор напоминает о доступном круглогодичном виде отдыха, который позволяет за одну поездку посетить несколько стран — круизах. Туристам, желающим насладиться всеми преимуществами премиального круизного отдыха, компания предлагает отправиться в круиз на одном из роскошных лайнеров Explora Journeys, сообщает портла "Тонкости туризма".