Россиянка побывала в Абхазии и рассказала о беспределе на дорогах

Россиянка рассказала о беспределе на дорогах Абхазии

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Абхазии туристы сталкиваются с проблемами безопасности на дорогах. Одна из туристок сообщает, что в этой стране часто случаются аварии, в том числе с участием туристических автобусов. Иностранцы вынуждены осмотрительно выбирать маршруты, чтобы избежать рисков.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Также туристы испытывают трудности при пересечении границы. Они сталкиваются с длинными очередями, где происходят споры и конфликты. Это создает негативное впечатление о местных жителях.

Несмотря на эти сложности, некоторые туристы отмечают положительные моменты пребывания в Абхазии. Например, один из них высоко оценил качество пляжей, особенно по сравнению с пляжами в Сочи.