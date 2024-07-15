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Самые дорогие курорты России в 2024: исследование онлайн-сервиса Tvil. ru

Назван топ самых дорогих курортов России

1:43
Туризм

Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае был назван самым дорогим курортом России для отдыха в июле, согласно исследованию онлайн-сервиса Tvil. ru, информация о котором была представлена на портале "Лента.ру".

Назван топ самых дорогих курортов России
Фото: commons.wikimedia.org by 23vladimir, PDM

Стоимость проживания в Абрау-Дюрсо составляет в среднем восемь тысяч рублей за одну ночь. За ним следует город Зеленоградск в Калининградской области, где стоимость проживания приблизительно 7,4 тысячи рублей за сутки.

На третьем месте находится поселок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области, где средняя стоимость ночлега в гостинице составляет 6,5 тысячи рублей.

Также в рейтинг дорогих российских курортов для отдыха в июле вошли города: Владивосток (средняя стоимость 6,3 тысячи рублей за ночь), Суздаль (6,3 тысячи рублей), Архыз (приблизительно шесть тысяч рублей), Сортавала (5,9 тысячи рублей), Домбай (5,8 тысячи рублей), Дивноморское (5,6 тысячи рублей) и Кабардинка (5,4 тысячи рублей).

Ранее эксперты сервиса Tvil. ru указали на полуостров Крым как главное направление для экономного отдыха в июле. Среди доступных вариантов жилья там упомянуты поселок Николаевка с ценой примерно 2192 рубля за ночь и поселок Черноморское, где стоимость ночлега составляет около 2336 рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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