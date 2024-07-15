Компания Сергея Бачина займется созданием горного курорта BAYTIK (Байтик) в Киргизии

5:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

10 июля в рамках 25-го заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по созданию Горного курорта Baytik (Байтик) в Кыргызской Республике. Его заключили Национальное агентство по инвестициям (НАИ) при Президенте Кыргызской Республики, ООО "Васта Дискавери" и Евразийский банк развития (ЕАБР).

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В церемонии приняли участие директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Талантбек Иманов, генеральный директор "Васта Дискавери" Сергей Бачин и старший управляющий директор ЕАБР Сергей Игнатов. Стороны выразили намерения в установлении партнерских отношений и обсуждении вопросов, связанных с разработкой и строительством всесезонного горно-туристического кластера Baytik Mountain Resort на территории Чуйской области Кыргызской Республики.

Как отметил директор НАИ Талантбек Иманов, создание горного курорта Baytik станет первым и в настоящее время единственным туристическим инфраструктурным межгосударственным российско-кыргызским проектом.

"Проект будущего курорта включает 15 канатных дорог, 36 горнолыжных трасс общей протяженностью более 57 км, 4 туристические деревни и горнолыжный комплекс, удовлетворяющий требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры и этапы Кубка мира по горнолыжным дисциплинам", — сказал Талантбек Иманов.

Разработкой и строительством Baytik Mountain Resort займется компания "Васта Дискавери", имеющая большой опыт реализации масштабных туристических проектов и комплексного развития территорий.

"Участие в российско-кыргызском проекте по созданию горного курорта Baytik очень важно для нашей компании, — заявил генеральный директор "Васта Дискавери" Сергей Бачин. — Мы уверены, что курорт будет востребован внутри страны, а также станет важной точкой притяжения в Кыргызскую Республику иностранных туристов. Туристы смогут не только отдохнуть в комфортабельных гостиницах, на горнолыжных склонах и пешеходных тропах курорта, но и насладиться красотами Чуйской долины и гор Киргизского Ала-Тоо".

Кредитором проекта Baytik Mountain Resort готов выступить ЕАБР.

"Евразийский банк развития, как многосторонний банк развития, содействует экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве, — подчеркнул старший управляющий директор ЕАБР Сергей Игнатов. Проект Baytik Mountain Resort не только имеет ярко выраженный интеграционный потенциал, но и обеспечивает развитие важной для экономики Кыргызской Республики отрасли — туризма, что также окажет позитивное влияние и на смежные отрасли, и культурный обмен на пространстве Евразии, станет значимой точкой роста в данном регионе".

Для справки

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики (НАИ) является уполномоченным государственным органом целями которого является создание благоприятного инвестиционного климата путем привлечения и продвижения инвестиций в экономику, содействия и поддержка инвесторов.

"Васта Дискавери" — девелоперская компания, которая активно занимается развитием туристической отрасли в России и реализует масштабные туристические проекты в самых разных регионах страны, от Сочи до Камчатки и Курил. В портфеле компании такие проекты комплексного развития территорий, как курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Архипелаг Онекотан". В команде "Васта Дискавери" — специалисты и эксперты, имеющие опыт строительства и управления ключевым олимпийским объектом Сочи-2014 "Роза Хутор". Спустя 10 лет после проведения зимней Олимпиады "Роза Хутор" является крупнейшим в России круглогодичным горным курортом (105 км горнолыжных трасс и 32 подъемника).

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.