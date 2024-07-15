"В гробу я видал такой отдых": российские туристы про курортах Крыма

В последнее время в интернете появилось много негативных отзывов о состоянии пляжей и ценах на услуги в Краснодарском крае, а также о туристическом сервисе в Крыму.
Некоторые посетители выражают недовольство как состоянием пляжей, так и стоимостью услуг. Например, по данным Newstracker, гражданин России Алексей выразил недовольство стоимостью пользования душем на крымских пляжах: за 30 секунд использования душа приходится платить 20 рублей.
Алексей отметил, что введение платы за душ ухудшило его впечатления от отдыха: "Теперь ещё и душ платный — в гробу я видал такой отдых".
Ещё одна туристка поделилась своим опытом, упомянув, что за короткую поездку на такси в Крыму (3,5 минуты) ей взяли 300 рублей, что вызвало у неё возмущение из-за высоких тарифов.
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