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Япония обязала граждан смеяться ежедневно

Япония ввела закон о ежедневном смехе

1:10
Туризм

В одном из регионов Японии введено правило, обязывающее граждан смеяться хотя бы раз в день для поддержания здоровья.

Япония ввела закон о ежедневном смехе
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, CC0

Такое решение было принято в северной префектуре Ямагата после исследования местного университета, которое показало, что регулярный смех снижает риск сердечных заболеваний и способствует долголетию. Исследование, опубликованное в Journal of Epidemiology в 2019 году, выявило связь между частотой смеха и вероятностью развития сердечно-сосудистых проблем. Ученые установили, что люди, смеющиеся хотя бы раз в неделю, реже сталкиваются с такими проблемами, чем те, кто смеется реже одного раза в месяц.

Новый закон также предусматривает создание рабочей атмосферы, наполненной смехом, и учреждение Дня смеха, который будет отмечаться ежемесячно. Однако некоторые политики критикуют это решение, утверждая, что оно нарушает права человека на свободу мысли и вероисповедания, а также дискриминирует людей с ограниченными возможностями, которые, возможно, не могут смеяться.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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