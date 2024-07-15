В Дубае туристы могут попасть в тюрьму за неприличные жесты и непристойные высказывания

Власти ОАЭ ужесточают контроль за поведением туристов

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) усиливают контроль за поведением туристов, посещающих страну. Теперь даже простое высказывание непристойного содержания в социальных сетях или при общении с местными жителями может привести к аресту и депортации.

Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves, CC BY 2.0

Кроме того, введены новые законы, регулирующие использование Интернета. Публикация ложных новостей или слухов теперь может обернуться тюремным заключением на срок до одного года. Тем, кто собирает деньги без необходимых разрешений, грозят значительные штрафы в размере от 200 000 до 500 000 дирхамов.

Эти меры направлены на контроль информации, получаемой туристами во время пребывания в стране. Однако многие считают их слишком жесткими и ограничивающими свободу слова.