Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оригинальная картофельная пицца на сковороде
Врач Очеретина: для поддержания здоровья рекомендуется пить мягкую воду
Преимущества и недостатки нового Renault Megane Grand Coupe
Кинологи рассказали, кого собака укусит первым: исключений нет
Анастасия Решетова рассказала о предпочтениях в отношениях и ответила на обвинения
Рейтинг самых жутких способов умереть в мире Fallout
Компания Сергея Бачина займется созданием горного курорта BAYTIK (Байтик) в Киргизии
Эксперты рассказали, стоит ли покупать закрытый лоток
Google нацелена на крупнейшее приобретение в своей истории
В Дубае туристы могут попасть в тюрьму за неприличные жесты и непристойные высказывания

Власти ОАЭ ужесточают контроль за поведением туристов

0:52
Туризм

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) усиливают контроль за поведением туристов, посещающих страну. Теперь даже простое высказывание непристойного содержания в социальных сетях или при общении с местными жителями может привести к аресту и депортации.

Власти ОАЭ ужесточают контроль за поведением туристов
Фото: flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves, CC BY 2.0

Кроме того, введены новые законы, регулирующие использование Интернета. Публикация ложных новостей или слухов теперь может обернуться тюремным заключением на срок до одного года. Тем, кто собирает деньги без необходимых разрешений, грозят значительные штрафы в размере от 200 000 до 500 000 дирхамов.

Эти меры направлены на контроль информации, получаемой туристами во время пребывания в стране. Однако многие считают их слишком жесткими и ограничивающими свободу слова.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова "Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов Дмитрий Плотников
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
Последние материалы
"Абсолют Страхование" застраховала корабль "Академик Борис Петров"
Как понять, что косметика испортилась: признаки и решения
Политолог Оленченко: Орбан нам полезен, но у России есть свой план
К 2025 году Россия может лишиться производства светодиодов
60% доставляемой готовой еды оказалось непригодно для употребления
Мощная вспышка на Солнце достигла высшего класса X
Врач Юлия Чехонина: в жару лучше избегать кофе, сладких соков и энергетиков
Волочкова обвинила Джигурду в использовании её для пиара и подставах
Россиянам назвали три страны, которые могут стать альтернативой подорожавшей Турции
"Мясной клей" нарушает всю технологию производства продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников