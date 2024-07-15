Ленинградский вокзал в Москве закрывается на реконструкцию с 11 августа: обновление инфраструктуры и внешний вид

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа, сообщил Департамент транспорта российской столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, CC BY-SA 4.0

Вокзал будет модернизирован и включён в единую транспортную систему города. В рамках реконструкции планируется улучшение инфраструктуры и обновление внешнего вида здания.

Департамент транспорта уточнил, что интеграцию Ленинградского вокзала будет осуществлять Московский метрополитен.

Важно отметить, что поезда будут продолжать прибывать и отправляться по расписанию, и проводимые работы не повлияют на движение железнодорожного транспорта, сообщает АТОР.