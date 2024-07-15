Исследование: более 50% туристов придерживаются традиций и суеверий перед поездками

Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис онлайн-бронирования билетов и отелей Яндекс Путешествия провёл опрос среди путешественников и выяснил, что более половины из них верят в приметы, связанные с поездками.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Самой популярной приметой в отпусках стало "посидеть на дорожку" — в неё верят 74% опрошенных. Около 40% путешественников стараются не возвращаться домой за забытыми вещами, а 38% смотрятся в зеркало перед выходом. Кроме того, каждый пятый россиянин не рассказывает о своих планах на путешествия даже близким, считая, что это поможет избежать сглаза и гарантирует успешную поездку.

Интересно, что 3% опрошенных избегают фотографироваться перед путешествием. Некоторые даже выбирают "удачные" даты для поездок: 8% не путешествуют в пятницу 13-го, а 5% не планируют выезд на понедельник.

15% респондентов признались, что хотя бы раз в жизни их долгожданные поездки отменялись или проходили неудачно из-за несоблюдения примет. Например, 29% опаздывали на рейс, 8% приезжали не в тот аэропорт или вокзал, 10% путали города или страны прилёта, а 19% теряли что-то ценное во время путешествия.