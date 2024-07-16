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Студент из Уфы получит компенсацию в размере 379 572 рубля, которая более чем в 2 раза превышает стоимость несостоявшейся поездки

Суд присудил компании выплатить компенсацию за несостоявшуюся поездку

1:06
Туризм

Студент из Уфы получит компенсацию за несостоявшуюся 5 лет назад поездку.

Суд присудил компании выплатить компенсацию за несостоявшуюся поездку
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ещё в 2019 году молодой человек подписал с компанией ООО "Юнайтед" договор о работе за рубежом по программе Work and Travel. Но ковидные ограничения не позволили осуществить поездку. После того, как их сняли, поездка за границу с целью заработать стала неактуальной. Молодой человек попросил вернуть те средства, которые он оплатил. Но организация с возвратом не спешила.

Спустя 5 лет точку в этом вопросе поставил Кузьминский районный суд Москвы. Он обязал организацию вернуть мужчине стоимость оплаченных и неполученных услуг в размере 146 793 рублей, а также компенсацию морального вреда, штраф и проценты за использование средств студента. В итоге молодой человек получит сверх потраченной суммы ещё 232 779 рублей, пишет mkset.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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