Египет, ОАЭ и Венесуэла становятся популярными альтернативами Турции из-за повышения цен на туры

Россиянам назвали три страны, которые могут стать альтернативой подорожавшей Турции

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет, ОАЭ и Венесуэла стали популярными альтернативами подорожавшей Турции, сообщила руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, PDM

По её словам, сейчас в Египет направляется большое количество туристов, а ОАЭ привлекают своим высоким уровнем сервиса.

"В этом сезоне некоторых туристов от Турции отталкивает иногда необъективно завышенная цена. Действительно, в этом году ценник серьезно вырос. Альтернативным направлением могут стать Арабские Эмираты, лететь туда чуть дольше, чем в Турцию. ОАЭ заманивают туристов высоким качеством сервиса, даже если это отель три звезды. Единственное, там не будет такой развлекательной программы, как в отелях Турции или Египта", — отметила Ансталь.

Также она добавила, что отели Египта активно работают над улучшением качества обслуживания и питания, многие из них проводят реновации. За последние два года Египет посетило много европейцев, что стимулировало страну повышать уровень сервиса. По словам Ансталь, Венесуэла также набирает популярность среди туристов, сообщает NEWS. ru.