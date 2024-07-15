Премьер-министр Таиланда подпишет постановление о продлении безвизового режима для туристов

Россияне смогут находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин 15 июля подпишет постановление о продлении безвизового режима для граждан ряда стран. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

Фото: flickr.com by Serge Melki, CC BY 2.0

Безвизовый режим будет продлён на срок до 60 дней для жителей 93-х государств, в том числе и России. При этом в сообщении пресс-службы отмечается, что правительство Таиланда планирует оказывать поддержку реализации мягкой силы, тем самым привлекая в страну путешественников.

Напомним, что ранее россияне были в праве находиться в королевстве без визы на протяжении 30 дней. Однако с 1 мая срок продлили. С этой даты жители нашей страны могли пребывать в Таиланде без визы в течение 60 дней с правом продления ещё на 30 дней за отдельную плату. Эта мера действовала бы до конца июля. Благодаря принятию указа, российские туристы смогут продолжить находиться в Таиланде в течение срока.