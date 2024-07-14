Кола лидирует среди напитков, заказываемых пассажирами поездов

Что заказывают пассажиры поездов: топ-5 напитков

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным сервиса "ЕдуЕм", специализирующегося на доставке еды пассажирам во время остановок поездов, кола стала самым востребованным напитком среди пассажиров. Каждый третий пассажир включает этот напиток в свой заказ.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Другие газированные напитки, кроме колы, имеют в два раза меньшую популярность и составляют около 15% всех заказов напитков. На третьем месте находятся холодные чаи, которые выбирают 12% пассажиров, за ними следуют минеральные воды (10%) и детские фруктовые компоты (9%).

Среди соков наибольшей популярностью пользуется яблочный сок, в то время как томатный сок, который востребован у авиапассажиров, заказывают редко — всего 4% от общего числа заказов.