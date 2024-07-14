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Кола лидирует среди напитков, заказываемых пассажирами поездов

Что заказывают пассажиры поездов: топ-5 напитков

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Туризм

Согласно данным сервиса "ЕдуЕм", специализирующегося на доставке еды пассажирам во время остановок поездов, кола стала самым востребованным напитком среди пассажиров. Каждый третий пассажир включает этот напиток в свой заказ.

Что заказывают пассажиры поездов: топ-5 напитков
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Другие газированные напитки, кроме колы, имеют в два раза меньшую популярность и составляют около 15% всех заказов напитков. На третьем месте находятся холодные чаи, которые выбирают 12% пассажиров, за ними следуют минеральные воды (10%) и детские фруктовые компоты (9%).

Среди соков наибольшей популярностью пользуется яблочный сок, в то время как томатный сок, который востребован у авиапассажиров, заказывают редко — всего 4% от общего числа заказов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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