Кола лидирует среди напитков, заказываемых пассажирами поездов

Согласно данным сервиса "ЕдуЕм", специализирующегося на доставке еды пассажирам во время остановок поездов, кола стала самым востребованным напитком среди пассажиров. Каждый третий пассажир включает этот напиток в свой заказ.
Другие газированные напитки, кроме колы, имеют в два раза меньшую популярность и составляют около 15% всех заказов напитков. На третьем месте находятся холодные чаи, которые выбирают 12% пассажиров, за ними следуют минеральные воды (10%) и детские фруктовые компоты (9%).
Среди соков наибольшей популярностью пользуется яблочный сок, в то время как томатный сок, который востребован у авиапассажиров, заказывают редко — всего 4% от общего числа заказов.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.