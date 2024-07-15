Удивительные места для отдыха в России, о которых многие не знают: оздоровительные курорты

Названы скрытые курорты России, известные только единицам

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России существует множество малоизвестных мест для отдыха, расположенных вдали от популярных туристических маршрутов. Следующие курорты знакомы далеко не каждому россиянину.

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Курорт Ундоры находится в Ульяновской области. Это единственное место в России, где есть естественный выход слабоминерализованной целебной воды с органическими веществами.

В Ставропольском крае также есть Минеральные Воды, объединяющие несколько известных курортов, таких как Кисловодск и Ессентуки. Уникальность этого места заключается в большом количестве минеральных вод и их месторождений, сосредоточенных на небольшой территории, что делает его настоящей жемчужиной для любителей оздоровительного туризма.

В Самарской области находится курорт Сергиевские Минеральные воды, где расположен единственный в России естественный источник сероводородных вод, сообщает портал pg12.ru.