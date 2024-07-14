Отдыхающая из России рассказала о сложностях пересечения границы и аварийной ситуации на дорогах Абхазии

Российская туристка, вернувшаяся из отпуска в Абхазии, поделилась своими негативными впечатлениями, которые опубликовал портал "Тонкости туризма". Она отметила, что дорожная обстановка в Абхазии крайне опасна, что часто приводит к авариям.
"В новостных сводках постоянно упоминаются ДТП, в том числе с туристическими автобусами. Переходя дорогу, приходится многократно оглядываться, беспокоясь за свою безопасность как в автомобиле, так и пешеходом", — рассказала она.
Туристка также упомянула трудности при пересечении границы с Абхазией из-за большого количества людей.
"Культура поведения оставляет желать лучшего. Все спешат, хамят, нарушают очередность, ругаются", — добавила россиянка.
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