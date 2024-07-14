Отдыхающая из России рассказала о сложностях пересечения границы и аварийной ситуации на дорогах Абхазии

Россиянка поделилась негативным опытом отдыха в Абхазии

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, вернувшаяся из отпуска в Абхазии, поделилась своими негативными впечатлениями, которые опубликовал портал "Тонкости туризма". Она отметила, что дорожная обстановка в Абхазии крайне опасна, что часто приводит к авариям.

Фото: commons.wikimedia.org by Jelger Groeneveld, CC BY 2.0

"В новостных сводках постоянно упоминаются ДТП, в том числе с туристическими автобусами. Переходя дорогу, приходится многократно оглядываться, беспокоясь за свою безопасность как в автомобиле, так и пешеходом", — рассказала она.

Туристка также упомянула трудности при пересечении границы с Абхазией из-за большого количества людей.

"Культура поведения оставляет желать лучшего. Все спешат, хамят, нарушают очередность, ругаются", — добавила россиянка.