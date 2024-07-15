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Куда сходить туристу в Московской области: 10 лучших памятников и музеев

Самые привлекательные места Московской области

3:54
Туризм » Регионы

Московская область — это не только Москва, но и множество интересных мест, достойных внимания туристов. От древних монастырей и усадеб до живописных природных парков — здесь есть что посмотреть и чем заняться. Давайте познакомимся с топ-10 самых популярных достопримечательностей Подмосковья.

Самые привлекательные места Московской области
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Сергиев Посад

Этот город по праву считается духовным центром России. Здесь находится Троице-Сергиева лавра — крупнейший действующий мужской монастырь страны, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы могут осмотреть монастырские соборы, музеи, святые источники и посетить знаменитую Гефсиманскую Черниговскую пустынь.

2. Коломна

Древний город Коломна славится своим Кремлем, протянувшимся вдоль реки Москвы. Помимо осмотра крепостных стен и башен, туристы могут посетить музей пастилы, прогуляться по живописной набережной и отведать традиционных местных блюд.

3. Звенигород

В этом городе находится один из самых величественных монастырей Подмосковья — Савво-Сторожевский. Его белокаменные соборы и живописные окрестности привлекают множество туристов. Также в Звенигороде можно посетить музей-усадьбу великого русского композитора П. И. Чайковского.

4. Серпухов

Серпухов славится своим Высоцким монастырем, основанным еще в XIV веке. Туристы могут осмотреть его соборы, полюбоваться видом на Оку с Соборной горы и посетить краеведческий музей. Также в окрестностях Серпухова интересно побывать в Приокско-Террасном заповеднике.

5. Дмитров

Этот древний город знаменит своим Кремлем, Борисоглебским монастырем и Музеем танковых войск. Отдельного внимания заслуживает живописный Дмитровский кремль с видом на реку Яхрому. Также в Дмитрове можно посетить парк "Рtallinn" с аттракционами.

6. Истра

Главная достопримечательность Истры — Новоиерусалимский монастырь, построенный в XVII веке по подобию Святой Земли. Кроме того, в Истре находится музей-заповедник "Новый Иерусалим" с интересными экспозициями. А любителям природы стоит побывать в Истринском заповеднике.

7. Раменское

Этот небольшой городок в Подмосковье известен усадьбой Marienburg, где сохранились старинные постройки и живописные парки. Также туристам будет интересно посетить Раменский историко-художественный музей и природный парк "Лидино".

8. Бородино

Это место навсегда вписано в историю России как место грандиозного сражения 1812 года. Здесь находится Бородинское поле — музей-заповедник с диорамой "Бородинская битва" и другими экспозициями, посвященными Отечественной войне.

9. Зарайск

Старинный город Зарайск знаменит своим величественным Кремлем XVI века, который хорошо сохранился до наших дней. Также в Зарайске работает краеведческий музей с этнографическими экспозициями.

10. Серебряные Пруды

Этот небольшой городок в южной части Московской области интересен своими живописными пейзажами, в том числе озерами и прудами. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и природой.

Эта подборка лишь малая часть того, что может предложить туристам Московская область. Здесь есть множество других интересных мест — от древнейших монастырей до современных музеев. Отправляясь в Подмосковье, вы откроете для себя богатое историческое и культурное наследие России.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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