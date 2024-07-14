На самых популярных курортах Европы появились трущобы из-за высоких цен на жилье

Официанты на курортах Европы вынуждены жить в палатках из-за нехватки жилья

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

На многих известных курортах Европы начали появляться районы с недостаточными условиями проживания, где теперь обитают люди, ранее имевшие возможность снять жилье. Официанты и другие работники сферы обслуживания вынуждены теперь жить в палатках и трейлерах из-за нехватки доступного жилья. Это связано с тем, что многие собственники предпочитают сдавать свои квартиры туристам, вместо того чтобы предоставить жилье местным жителям, нуждающимся в нем.

Фото: web.archive.org by Александр Жилинский, CC BY 3.0

Один такой случай произошел на Тенерифе, где 65-летний официант Хосе вынужден был покинуть свою квартиру после того, как ее арендовали туристы. Сейчас он живет в палатке вместе с другими людьми, потерявшими свое жилье из-за высоких цен на аренду. По информации координатора Мобильных уличных благотворительных групп (UMAC), на острове уже более 2400 человек пребывают в подобной ситуации, включая тех, кто занят в сфере туристических услуг.

Эта ситуация считается опасной, так как люди, оказавшиеся в таких условиях, могут стать агрессивными и даже совершить преступления против туристов. Однако стоит отметить, что большинство из них лишь стремятся к справедливым условиям проживания и надеются на помощь со стороны властей.