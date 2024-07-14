Неочевидные традиции Италии: пять фактов о местных, которые могут удивить туристов

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Что скрывают итальянцы? Топ-5 интересных культурных особенностей

1:56
Туризм

Изучение итальянского языка или поездка в Италию могут открыть перед вами целый мир удивительной итальянской культуры, прославленной на весь мир своей едой, музыкой и кофе.

Что скрывают итальянцы? Топ-5 интересных культурных особенностей
Фото: commons.wikimedia.org by Federico Beccari, CC0

В этой богатой культуре есть много неочевидных аспектов. Рассмотрим пять фактов об итальянцах, которые помогут лучше понять их уникальный стиль жизни.

В Италии всегда найдётся время для кофе

Кофе в Италии — это больше, чем просто напиток. Итальянцы начинают день с капучино и завершают его эспрессо после обеда или ужина. Приготовление эспрессо занимает меньше минуты, что делает его популярным выбором, а дома его часто готовят в традиционной Моке.

Говорящие руки

Жестикуляция — неотъемлемая часть общения в Италии. Даже если вы не говорите по-итальянски, руки в помощь. Однако будьте внимательны: не все жесты безобидны, некоторые из них могут вызвать неловкие ситуации.

Уважение к бабушкам

Принимать еду, приготовленную итальянской бабушкой, — это проявление глубокого уважения. Семья в Италии играет центральную роль, а отказ от угощения считается оскорблением. Никогда не забывайте похвалить бабушкины блюда.

Пицца без ананаса

В Италии пицца с ананасом — это нечто неслыханное. Традиционные ингредиенты для пиццы должны гармонировать между собой, а ананас просто не вписывается в эту картину. Поэтому, если хотите избежать недоразумений, лучше не просите пиццу с ананасом в итальянской пиццерии.

Осторожно, мокрые волосы!

Выход на улицу с мокрыми волосами в Италии считается недопустимым. Итальянцы верят в "colpo d'aria" — "удар ветра", который может привести к простуде и другим недомоганиям. Поэтому перед выходом на улицу обязательно высушите волосы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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