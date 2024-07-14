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Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа

Не попадите в ловушку авиакомпаний: что нужно знать о багаже перед полётом

2:56
Туризм

Собираясь в авиапутешествие, стоит учитывать несколько важных моментов, касающихся как ручной клади, так и сдаваемого багажа. Предварительное изучение правил поможет избежать неприятностей при посадке и досмотре.

Не попадите в ловушку авиакомпаний: что нужно знать о багаже перед полётом
Фото: Lancel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пассажир будет допущен на борт, но могут возникнуть непредвиденные расходы, которые можно минимизировать, ознакомившись с требованиями авиакомпании заранее.

Ручная кладь делится на:

Традиционные перевозчики

Обычно они не взимают плату за ручную кладь. Допустимый вес зависит от авиакомпании и может варьироваться от 5 до 12 кг. Также важно учитывать общие габариты (высота, ширина и длина), которые не должны превышать 115 см.

Кроме ручной клади, бесплатно можно провозить личные вещи, такие как пальто, дамская сумочка, портфель с документами, зонт, сумка с ноутбуком или камерой, костыли, трость, детское питание и книги.

Традиционные авиакомпании позволяют провозить определенное количество багажа бесплатно, но за превышение нормы потребуется доплатить.

Лоукостеры

Лоукостеры имеют более строгие правила. Ручную кладь тщательно взвешивают и измеряют. Такие компании обычно всегда берут плату за багаж.

Требования к жидкостям, детскому питанию, медикаментам, косметике и зажигалкам зависят от авиакомпании и маршрута. Полный перечень правил можно найти на сайте авиакомпании или на билете.

Негабаритный багаж необходимо регистрировать отдельно. Если его размеры превышают 500х500х1000 мм, потребуется разрешение авиакомпании. Такой багаж оплачивается по специальным тарифам и выгружается последним.

Важно учитывать вес покупок из Duty-free, так как их могут включить в общий вес ручной клади, и за перевес придется доплачивать.

При перевозке ценных или хрупких предметов нужно приобрести отдельный билет, при этом вес предмета не должен превышать 80 кг.

Спортивный инвентарь, например лыжи, если его вес и размеры соответствуют нормам, обычно провозится бесплатно, но условия могут варьироваться в зависимости от компании.

Чтобы избежать незапланированных расходов, перед покупкой билета рекомендуется уточнить правила у авиакомпании. При международных перелетах важно заранее ознакомиться с правилами ввоза товаров в страну назначения, так как они могут отличаться от российских.

Если перелёт с пересадкой, багаж регистрируется до конечного пункта, за исключением случаев, когда страна требует декларирования вещей или если пассажир летит разными авиакомпаниями по разным билетам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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